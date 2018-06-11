أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدخل وزارة التنمية الريفية في العاصمة كابول.
وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، وقال مسؤولون إن هناك نساء وأطفال وموظفين في الوزارة بين الضحايا.
مقتل 13 شخصاً في هجوم انتحاري تبناه "داعش" في كابول
أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مدخل وزارة التنمية الريفية في العاصمة كابول.
وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، وقال مسؤولون إن هناك نساء وأطفال وموظفين في الوزارة بين الضحايا.
وقال فريدون أزهاند المتحدث باسم وزارة التنمية الريفية إن الانتحاري فجر العبوة الناسفة عند مدخل الوزارة، وقد حصل الهجوم في وقت الذروة عند مغادرة الموظفين العمل للعودة إلى منازلهم.
وتابع المتحدث : "الوزارة بها حضانة تترك بها الموظفات أبناءهن ومن المحتمل أن تكون هناك إصابات ين هؤلاء الأطفال ولكننا لا نعلم في الوقت الحالي على وجه التحديد".
وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات في كابول خلال الأشهر الماضية، إلا أن مسؤولين أمنيين يقولون إن شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان قد تكون مسؤولة عن الكثير من الهجمات.
وكان مقاتلو حركة "طالبان" قد أعلنوا وقفاً مفاجئاً لإطلاق النار السبت خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر ثلاثة أيام، كما أعلنت الحكومة الأفغانية من جانبها وقفاً غير مشروط لإطلاق النار مع الحركة المتشددة.
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ولم يتضح متى سيبدأ وقف إطلاق النار على وجه التحديد من جانب طالبان، لكن من المرجح أن تبدأ عطلة العيد يوم الخميس أو الجمعة. ويستمر وقف إطلاق النار من جانب الحكومة حتى 20 يونيو/حزيران.
وفي أحدث هجوم بسلسلة من الهجمات تعرضت لها كابول قال مسؤولون إنه قبل أسبوع قتل انتحاري على دراجة نارية 14 شخصاً قرب تجمع لرجال دين في العاصمة الأفغانية بعد أن أصدروا فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية.
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