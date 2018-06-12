الفيلة تمارس الرياضة لتوعية التايلانديين بعدم شرعية المراهنات

اكتشف فريق مدرسي لكرة القدم في تايلاند معنى جديدا للمنافسة في "الوزن الثقيل" عندما واجه مجموعة من الفيلة حملت ألوان وأعلام بعض الدول المشاركة في مونديال 2018 بروسيا. وتأتي هذه المبادرة في إطار نشر الوعي في صفوف المواطنين بخطر المراهنات الرياضية، التي تحظرها السلطات التايلاندية، ولكنها تشهد إقبالا مع اقتراب البطولات الرياضية الكبرى. فمنذ بداية مايو-أيار، أكدت وسائل الإعلام التايلاندية اعتقال 722 شخصا بسبب تورطهم في ممارسة القمار والمراهنات في مجال كرة القدم.

وخلال اللعب ضدّ الفيلة تمّ تمثيل الفرق الكبرى من خلال رسم ألوانها وأعلامها على جلود الفيلة على غرار منتخبات إنجلترا واليابان والأرجنتين وإسبانيا وفرنسا وأستراليا وغيرها من الفرق.