قالت وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة قدمت حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع وفرصا للتوظيف للأردنيين.
قطر تقدم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن
قطر تقدم حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار للأردن
وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الأمير تميم بعث برسالة شفوية إلى الملك عبدالله الثاني، بشأن العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.
وأضافت الوزارة أن الدوحة " تعهدت بتوفير ١٠ آلاف فرصة عمل في دولة قطر لشباب وشابات المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى استثمار ٥٠٠ مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة في الأردن"
وتأتي حزمة المساعدات بعد يومين من تعهد ثلاث دول خليجية أخرى، الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية، بتقديم مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار للأردن لمساعدة اقتصاده الذي يعاني ضائقة مالية وتضرر من موجة احتجاجات على إجراءات للتقشف أوصى بها صندوق النقد الدولي.
المصدر: رويترز