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السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه

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السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه

السعودية:إعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه
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أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بإعفاء أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من منصبه.

وكان قد تم تعيين الخطيب رئيسا للهيئة في العام 2016. وتتولى الهيئة المسؤولية عن مختلف المناسبات الترفيهية في المملكة.

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