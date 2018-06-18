نبيذ هنري جاييه بثلاثين مليون يورو

ألف وأربع وستون زجاجة من النبيذ الأحمر من إنتاج هنري جاييه بيعت في مزاد علني في مدينة جنيف السويسرية من قبل بنات وورثة منتج الخمور الشهير، الذي توفي في العام 2006 عن عمر ناهز 84 عاما، بمبلغ ناهز ثلاثين مليون يورو، وهو المبلغ الذي خالف جميع التوقعات.
هذا المزاد التاريخي نظم في "شاتوفيو" بأعالي جنيف واستمرّ لمدة ست ساعات ونصف الساعة. تسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف يورو هو المبلغ الذي تمّ تحصيله من حصة البيع بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تحصيل أحد عشر مليون يورو فقط.
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اثني عشر عاما مرت على وفاة هنري جاييه، إلاّ أنّ جودة ونوعية النبيذ والخمور التي تنتجها مؤسسته ما زالت تصنع الفرق حيث ظلّت من بين الخمور الأغلى في العالم حسب دار "باغيرا وانوز"، التي أشرفت على المزاد.
وقد شارك في المزاد مئات المضاربين والزبائن الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أولئك الذين انضموا إلى المزاد عن طريق الهاتف أو عن طريق الأنترنت على أمل الظفر بزجاجة من نبيذ "ملك بورغونيا" للخمور هنري جاييه.