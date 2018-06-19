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مصر تواجه روسيا في مباراة مصيرية. ما هي توقعاتك للنتيجة؟

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مصر تواجه روسيا في مباراة مصيرية. ما هي توقعاتك للنتيجة؟

مصر تواجه روسيا في مباراة مصيرية. ما هي توقعاتك للنتيجة؟
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Reuters
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مباراة هامة جداً تجمع بين مصر وروسيا اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث قد تحدد نتيجتها هويّة المتأهل إلى الدور القادم، أو يتمّ خلط الأوراق مجدداً. كيف ترى الفراعنة في هذه المباراة وما هي توقعاتك لها.

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