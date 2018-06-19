المصريون يعولون على صلاح لتحقيق أول فوز في المونديال

بأمل كبير، ينظر المصريون إلى مشاركة "بطلهم"، اللاعب محمد صلاح، في أولى مباراياته في مونديال روسيا، لا سيما بعد انتكاسة مباراة الافتتاح بالخسارة أمام منتخب أوروغواي بهدف وحيد.

صلاح، 26 عاما، يحظى بشعبية تتزايد يوما إثر آخر، لكونه مصدرا للسعادة والفخر في بلده، وفي إنجلترا أيضا، حيث يشغل مركز مهاجم في نادي ليفربول، وحيث حصد لقبي الهداف وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، الموسم المنصرم.

ولم يقتصر الأمر على مصر، فالعديد من البلدان العربية باتت تشجع المنتخب المصري ونادي ليفربول لوجود صلاح فيهما.

أحد مشجعي "الفرعون" كما يلقبه محبوه، يقول: "أعتقد أنه لاعب موهوب، بالإضافة إلى كونه مصريا أثبت للعالم أن لا حدود للطموح. إنه فخر للمصريين".