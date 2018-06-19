المونديال: روسيا تقضي على أحلام المصريين بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد

بثلاثة أهداف لواحد، فاز المنتخب الروسي على نظيره المصري في أولى مبارايات النجم العالمي، محمد صلاح.
وتقدم للمنتخب الروسي المدافع المصري أحمد فتحي خطأ في مرماه، قبل أن يضيف المهاجم الروسي تشيرشيف الهدف الثاني وزميله دزيوبا الثالث، فيما سجل هدف مصر الوحيد محمد صلاح عبر ضربة جزاء.
شهد الوط الثاني دخول الأهداف الأربعة. كان أولها هدفالمنتخب الروسي بأقدام المادفع المصري أحمد فتحي خطأ في مرماه، في الدقيقة 47.
وعزز دينيس نشيرشيف من تقدم المنتخب الروسي في الدقيقة 59، فيما أضاف زميله ارتيم دزيوبا الهدف الثالث في الدقيقة 62، قبل أن يقلص محمد صلاح الفارق من ضربة جزاء، في الدقيقة 73.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، ليكون أول المتأهلين لدور الـ16، بينما بقى المصريون بلا أي نقطة بعد الخسارة الثانية، حيث خسر بنتيجة واحد لصفر مع نظيره الأورغوياني.