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تركيا

شبان ينقذون حماراً وسط شلال من الفياضات العارمة بتركيا

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شبان ينقذون حماراً وسط شلال من الفياضات العارمة بتركيا

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قام عدد من الشبان بإنقاذ حمار سقط عنه سرجه وسط شلال من مياه الفيضانات في "كيشكال" في نيدجي بمقاطعة الاناضول في تركيا.

وصور أحد الأشخاص بهاتفه الخليوي لحظة قيام عدد من أربعة شبان بجر الحمار الثقيل بصعوية وقوة تدفق المياه، وعمل الشبان على قطع الحبل الملفوف على عنق الحمار.