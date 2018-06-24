منحت أهداف ييري مينا ورادامل فالكاو وخوان كوادرادو منتخب كولومبيا انتصارا مقنعا 3-صفر على نظيره البولندي الذي ودع البطولة اليوم الاحد قبل خوضه للمباراة الأخيرة في المجموعة الثامنة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.
مونديال روسيا: فوز كولومبيا على بولندا بثلاثة أهداف نظيفة
مونديال روسيا: فوز كولومبيا على بولندا بثلاثة أهداف نظيفة
وتعادلت اليابان مع السنغال، بعد ان حقق كل منهما الانتصار في الجولة الاولى، 2-2 في وقت سابق اليوم وباتا في صراع مع كولومبيا على التأهل لمراحل خروج المغلوب.
ووضع مينا الكرة برأسه في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 40 بعد ان شاهد لاعب الوسط خوان فرناندو كينتيرو دفاع بولندا في حالة من التراخي لينفذ ركلة ركنية قصيرة وصلت لجيمس رودريجيز الذي ارسلها عرضية بقدمه اليسرى نحو رأس مينا.
ومنحت تمريرة من كينتيرو اخترقت دفاع بولندا الفرصة للقائد فالكاو، الذي غاب عن بطولة 2014 بسبب الاصابة، لاحراز أول أهدافه في كأس العالم وذلك في الدقيقة 70 قبل ان يرسل رودريجيز التمريرة الحاسمة الثانية له في المباراة بعدها بخمس دقائق ليمنح كوادرادو فرصة تسجيل الهدف الثالث.