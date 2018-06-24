قال فيصل المطيري المواطن السعودي إن فتاة صدمت سيارته أثناء توقفها، ولم تجد وسيلة للاعتذار غير ترك رسالة خطية له.
سعودي يسامح شابة صدمت سيارته وتركت رسالة اعتذار في أول يوم سياقة لها
سعودي يسامح شابة صدمت سيارته وتركت رسالة اعتذار في أول يوم سياقة لها
وتفيد صحيفة "عناوين" السعودية أن المطيري حكى ما حدث عبرتغريدة على موقع تويتر، مضيفا #قيادةالمرأةالسعودية.
وحكى في تغريدته: ”لقيت سيارتي مصدومة ومكتوب على ورقه جانبيه هذي الرسالة وسامحتها”.
وأرفق المطيري نص الرسالة المكتوبة بخط اليد: ”أخوي ..السلام عليكم، أنا خبطت سيارتك بالغلط ، وما بقدر أعطيك رقمي لأني مخطوبة، وما أقدر أعطيك رقم أبوي لأنه ما يعرف إني طالعة.. أنت ابن حلال؛ سامحني”.
بدء عصر قيادة المرأة السعودية للمركبات
بدأت السعوديات قيادة السيارة بعد منتصف ليل أمس السبت 23 يونيو/حزيران، تطبيقًا للأمر الملكي بالسماح للمرأة بهذا الحق.
وأنهت الجهات المسؤولة استعداداتها لاستقبال الحدث المرتقب، ومنها استبدال الرخص النسائية الصادرة عن دول أجنبية وتنظيم دورات متقدمة لتعليم السيدات القيادة.
يرتبط السماح للمرأة السعودية بالقيادة بمجموعة من الخطوات التي تستهدف تعزيز مكانة النساء في المجتمع السعودي، ومنها مزاولة الأعمال التجارية والالتحاق بقطاعات عمل جديدة.
وحسب شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز”، من المتوقع أن يبلغ عدد السعوديات اللواتي يستطعن قيادة السيارات، بحلول عام 2020، نحو 3 ملايين امرأة سعودية.
و سيشهد قطاع السيارات طلبا كبيرا في السعودية، فضلا عن خلق وظائف جديدة فيه.