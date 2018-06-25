أسود الأطلس يخوضون المباراة أمام إسبانيا لصون الشرف

يخوض منتخب المغرب مباراته أمام إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم لكرة القدم دون آمل كبيرة، بعد أن خرج مبكرا من المنافسة إثر خسارتين متتاليتين أمام إيران ومن ثم أمام البرتغال. ويواجه أسود الأطلس الإسبانيين مساء الإثنين في ملعب "كالينينغراد" في روسيا.

وقال مدرب الفريق، هيرفي رونار، خلال مؤتمر صحافي الأحد إن فريقه يسعى في هذه المواجهة إلى الحفاظ على "الشرف"، مشيرا إلى أن الخروج المبكر من المنافسة كان غير عادل : "سنقولها بوضوح... لم يكن من العدل إقصاؤنا قبل بدء المباراة الثالثة. لكن لابد من قبول الواقع، والتركيز على المباراة الثالثة كي نصون شرفنا. فهذا ما بقي لنا".