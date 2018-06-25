أسود الأطلس يخوضون المباراة أمام إسبانيا لصون الشرف

يخوض منتخب المغرب مباراته أمام إسبانيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم لكرة القدم دون آمل كبيرة، بعد أن خرج مبكرا من المنافسة إثر خسارتين متتاليتين أمام إيران ومن ثم أمام البرتغال. ويواجه أسود الأطلس الإسبانيين مساء الإثنين في ملعب "كالينينغراد" في روسيا.
وقال مدرب الفريق، هيرفي رونار، خلال مؤتمر صحافي الأحد إن فريقه يسعى في هذه المواجهة إلى الحفاظ على "الشرف"، مشيرا إلى أن الخروج المبكر من المنافسة كان غير عادل : "سنقولها بوضوح... لم يكن من العدل إقصاؤنا قبل بدء المباراة الثالثة. لكن لابد من قبول الواقع، والتركيز على المباراة الثالثة كي نصون شرفنا. فهذا ما بقي لنا".
وفيما تلعب المغرب من أجل الشرف، بحسب كلمات رونار فإن إسبانيا تبحث عن هدف أكثر واقعية، فبعد أن ضمن المنتخب الإسباني فوزه بمباراة وتعادله في أخرى من دور الستة عشر، وحصوله على أربع نقاط، يبحث الآن للتعادل أو الفوز على المغرب.
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إذ تملك إسبانيا والبرتغال في هذه المجموعة أربع نقاط، ويحتاج الفريقان للتعادل على أقل تقدير من أجل بلوغ الدور التالي. فيما تتأخر إيران بفارق نقطة واحدة عن الفريقين وتملك ثلاث نقاط وتحتاج للفوز على البرتغال للتأهل لدور الستة عشر.
ولم يحصد المغرب، الذي يشارك في البطولة لأول مرة منذ 20 عاما، أي نقطة بعد خسارته أمام إيران 1-صفر في المباراة الأولى، وخسارته أمام البرتغال بنتيجة 1-صفر في المباراة الثانية، ليكون أول منتخب يودع البطولة.