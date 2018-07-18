رجل أمريكي يدخل غينيس لتقطيع أكبر عدد من ثمار البطيخ على بطنه
أثبت أشريتا فورمان صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس مرة أخرى تفوقه على منافسيه وسجل رقما قياسيا جديدا لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التي وضعت على بطنه.
وفي وجود فريق من المساعدين يناوله ثمرات البطيخ الواحدة تلو الأخرى نجح فورمان في قطع 26 بطيخة إلى نصفين في دقيقة واحدة متجاوزاً الحد الأدنى الذي اشترطه منظمو التحدي من موسوعة غينيس لتسجيل الرقم القياسي بست ثمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 ثمرة.
اقرأ أيضاً:
شاهد: صاحب أطول أظافر في العالم يقص أظافره للمرة الأولى بعد 66 سنة
شركة نسيج في مصر تدخل موسوعة غينيس بصناعة أكبر لباس داخلي رجالي في العالم
وقال فورمان : "سارت الأمور بشكل جيد حقاً. وسبق أن سجل فورمان رقما قياسياً لقطع البطيخ أعلى معدة صديق له.
وسجل فورمان أرقاما قياسية أكثر من أي شخص ويقول أن اسمه سجل في موسوعة غينيس 750 مرة على مدى 35 عاماً سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية وإنه لا يزال يحمل 225 لقباً من هذه الأرقام حالياً.
أما البطيخ الذي قطعه فقد تبرع به لمطعم محلي لعمل عصير.