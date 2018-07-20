ترامب يتهم الصين والاتحاد الأوروبي "بالتلاعب" بالعملات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما، وانتقد سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في زيادة أسعار الفائدة، قائلا إنها تقلل "الميزة التنافسية الكبيرة" للولايات المتحدة.
ونادرا ما وجه الرؤساء الأمريكيون انتقادات للبنك المركزي الأمريكي في العقود القليلة الماضية لأن استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي ينظر إليها على أنها مهمة للاستقرار الاقتصادي. لكن ترامب يعطي أولوية لخفض العجز التجاري الأمريكي بينما تشكل زيادات أسعار الفائدة وقوة الدولار مخاطر على نمو الصادرات.
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وزاد الرئيس الرسوم الجمركية على ثلة من الواردات مما دفع شركاء تجاريين رئيسيين، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، إلى الرد بفرض رسوم انتقامية. وكتب ترامب "الصين والاتحاد الأوروبي وآخرون يتلاعبون بعملاتهم وأسعار الفائدة بدفعها للانخفاض، بينما ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في حين يزداد الدولار قوة مع كل يوم يمر، وهو ما يقلل ميزتنا التنافسية الكبيرة".
وبعد تغريداته، واصل الدولار الأمريكي خسائره مقابل اليورو واليوان الصيني والين الياباني.
وامتنع مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي عن التعقيب. ويزيد المركزي الأمريكي أسعار الفائدة منذ 2015 ورفعها بالفعل خمس مرات منذ تولى ترامب منصبه في يناير كانون الثاني 2017.
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ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن المناخ الاقتصادي الحالي، مع انخفاض معدل البطالة في أمريكا إلى مستويات تاريخية ووصول معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 بالمئة، يبرر الزيادات في أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة وقوة الدولار.