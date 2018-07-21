غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم السبت العاصمة الإماراتية بعد استمرت ثلاثة أيام .
رئيس الصين يغادر الإمارات بعد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم
رئيس الصين يغادر الإمارات بعد توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم
وكان في وداع ضيف الإمارات لدى مغادرته الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقعت الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الاتفاقات المالية والاقتصادية والتجارية أمس الجمعة (20 يوليو تموز) تبرز التنامي السريع لاهتمام بكين المتعطشة للطاقة بالشرق الأوسط.
وهذه أول زيارة لزعيم صيني إلى الدولة الخليجية في 29 عاما. واجتمع شي مع اثنين من أكثر زعمائها تأثيرا وهما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وأعلن الزعماء عن 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بما في ذلك الموافقة على تأسيس أول شركة للخدمات المالية مملوكة للحكومة الصينية في سوق أبوظبي العالمي وهو المركز المالي للإمارة. كما اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول الوطنية الصينية على استكشاف فرص العمل المشتركة.
ولأن الإمارات مُصدر رئيسي للطاقة ومركز للتجارة الدولية فهي جزء مهم في مبادرة (الحزام والطريق) التي دشنها شي للاستثمار في البنية التحتية لربط الصين برا وبحرا بالأسواق في آسيا وأوروبا.
والصين ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات وأكبر مصدر لواردات الدولة الخليجية، في حين أن الإمارات هي المنفذ لنحو 60 بالمئة من صادرات الصين إلى الشرق الأوسط وتمثل وحدها نحو ربع إجمالي التجارة العربية مع الصين.
للمزيد على يورونيوز: