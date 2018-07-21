شاهد: قتله لخلاف على موقف للمعاقين!

نشر محققون مقطع فيديو لمشاجرة حصلت لخلاف على موقف للسيارات مخصص للمعاقين، انتهى بإطلاق نار، في مقاطعة بينيلاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحادثة حصلت يوم الخميس 19 يوليو / تموز، حينما رأى مايكل دريجكا أمرا لم يعجبه في مواقف أحد المتاجر، وبدأ بتأنيب المتسببة، حيث كانت قد ركنت احدى السيدات سياراتها في موقف مخصص للمعاقين، وأمرها بالتحرك، وبحسب علي سالوس مدير المتجر فإنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها دريجكا على هذا التصرف، فقد رآه سابقا يصرخ ببعض الزبائن لاستخدامهم هذا الموقف.

ريتشارد كيلي سائق شاحنة أيضا تعرض لهذا الموقف، حيث أوضح أنه أمره بتحريك شاحنته من المكان الذي أوقفها فيه، وهو مكان مخصص للمعاقين، بحسب ما جاء في موقع " wfla.com"