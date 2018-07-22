حكم بالإعدام على ملكة جمال لقتلها صديقها بـ 25 طعنة

أصدرت محكمة كينية حكما بالإعدام على روثي كامندي، ملكة جمال البلاد لثبوت تورطها بقتل صديقها عام 2015.
كامندي البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما قتلت صديقها بخمسة وعشرين طعنة، وقالت القاضية جيسي ليسيت التي أصدرت الحكم، إنها أرادت أن تبين للناس أنه من غير المقبول أن يقتل أحد شريك حياته لأنه أحس بالإحباط أو خيبة أمل، وأضافت:"مارست كامندي تصرفات غريبة، كأن تتسلسل إلى هاتفه الجوال، كما أنها لم تبد أي ندما على جريمتها"، وأكدت أن إطلاق أي حكم غير الإعدام سيحولها إلى بطلة.
وفيما رحبت عائلة الضحية بالإعدام، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالغير إنساني.
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ولم تطبق كينيا أي حكم إعدام منذ العام 1987 لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم، وقد أعلنت المحكمة العليا في ديسمبر / كانون الأول الماضي بأن عقوبة الإعدام بتهمتي القتل والسطو المسلح غير دستورية، ومع ذلك فلا تزال العقوبة على كتب النظام الأساسي.
وكانت كاماندي قد فازت بلقب ملكة الجمال وهي في السجن خلال فترة محاكمتها، حيث تم تنظيم مسابقة لاختيار السجينات الجميلات، وظهرت بعدها كاماندي في مقطع فيديو اثناء التتويج.