حكم بالإعدام على ملكة جمال لقتلها صديقها بـ 25 طعنة

أصدرت محكمة كينية حكما بالإعدام على روثي كامندي، ملكة جمال البلاد لثبوت تورطها بقتل صديقها عام 2015.

كامندي البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما قتلت صديقها بخمسة وعشرين طعنة، وقالت القاضية جيسي ليسيت التي أصدرت الحكم، إنها أرادت أن تبين للناس أنه من غير المقبول أن يقتل أحد شريك حياته لأنه أحس بالإحباط أو خيبة أمل، وأضافت:"مارست كامندي تصرفات غريبة، كأن تتسلسل إلى هاتفه الجوال، كما أنها لم تبد أي ندما على جريمتها"، وأكدت أن إطلاق أي حكم غير الإعدام سيحولها إلى بطلة.

وفيما رحبت عائلة الضحية بالإعدام، أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالغير إنساني.