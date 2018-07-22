أدهشت الفرنسية تاتيانا موسيو بونغونغا لاعبة المشي على الحبل المشدود مئات من سكان باريس يوم السبت باستعراض تضمن سيرا على حبل معلق على ارتفاع 35 مترا عن الأرض في حي مونمارتر الجبلي بشمال باريس.
شاهد: لاعبة مشي على الحبل المشدود تدهش سكان باريس بعرض في حي مونمارتر
شاهد: لاعبة مشي على الحبل المشدود تدهش سكان باريس بعرض في حي مونمارتر
ومشت بونغونغا (34 عاما) على حبل معلق برافعة صوب كنيسة ساكري كور على أنغام فرقة موسيقية دون أي معدات تأمينية وهي لفتة رأي كثيرون من المشاهدين أنها تحطيم للأعصاب.
وقالت المتفرجة جينفر مانديلبوم لرويترز" كان أمرا مثيرا للدهشة وخطيرا. لقد أدهشني فعلا. لاحظت أنه لم يكن هناك إجراءات تأمين. كان هناك كثير من الألعاب البهلوانية. قضيت وقتا ممتعا فعلا".وتمارس بونجونجا لعبة المشي على الحبل منذ أن كان عمرها ثماني سنوات.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
مراهق وصديقته يقتلان والديها ليتمكنا من العيش سويا!
ترامب يكشف حقيقة تسجيل محادثة جمعته مع محاميه بشأن دفع أموال لعارضة بمجلة إباحية