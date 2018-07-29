فورميلا 1: هاميلتون يعزز صدارته في الترتيب العام بعد الفوز للمرة السادسة في المجر

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسباق جائزة المجر الكبرى.

وأصبح هاملتون الذي انطلق من المركز الأول في هذه الجائزة يتقدم بفارق 24 نقطة على منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري. وسمح له هذا الفوز السادس بتحطيم الرقم القياسي، ويعتبر الخامس له هذا الموسم و67 في مسيرته.

أما فيتل الذي نجا من اصطدام مع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قبل خط الوصول والذي اصطدم مرة أخرى بالاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول اكتفى بمركز الوصافة متأخرا ب 17.1 ثانية.

فيما لم يحالف الحظ هذا اليوم فريق فيراري الذي أعلن حالة حداد في أعقاب وفاة سيرجيو ماركيوني رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، حيث احتل المركز الثالث.

ولم يتعرض هاميلتون لأية منافسة شديدة في سباق حسمت نتيجته عمليا في التجارب التأهيلية أمس السبت عندما حصد مرسيدس المركزين الأول والثاني عند الانطلاق عكس التوقعات.