فورميلا 1: هاميلتون يعزز صدارته في الترتيب العام بعد الفوز للمرة السادسة في المجر

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسباق جائزة المجر الكبرى.
وأصبح هاملتون الذي انطلق من المركز الأول في هذه الجائزة يتقدم بفارق 24 نقطة على منافسه سيباستيان فيتل سائق فيراري. وسمح له هذا الفوز السادس بتحطيم الرقم القياسي، ويعتبر الخامس له هذا الموسم و67 في مسيرته.
أما فيتل الذي نجا من اصطدام مع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قبل خط الوصول والذي اصطدم مرة أخرى بالاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول اكتفى بمركز الوصافة متأخرا ب 17.1 ثانية.
فيما لم يحالف الحظ هذا اليوم فريق فيراري الذي أعلن حالة حداد في أعقاب وفاة سيرجيو ماركيوني رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، حيث احتل المركز الثالث.
ولم يتعرض هاميلتون لأية منافسة شديدة في سباق حسمت نتيجته عمليا في التجارب التأهيلية أمس السبت عندما حصد مرسيدس المركزين الأول والثاني عند الانطلاق عكس التوقعات.
وأنهى ريتشياردو، الذي انطلق من المركز 12، السباق في المركز الرابع لكن زميله ماكس فرستابن انسحب مبكرا بسبب مشكلة في محرك رينو وهو ما أغضب السائق الهولندي وكريستيان هورنر رئيس رد بول.
وأنهى بوتاس السباق في المركز الخامس لكنه استدعي لمقابلة مراقبي السباق بسبب حادثي الاصطدام بينما جاء الفرنسي بيير جاسلي في المركز السادس مع فريقه تورو روسو.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
مرسيدس يكشف عن سيارته الجديدة "دبليو08" على مضمار سيلفرستون البريطانية
فورميلا 1: البريطاني هاميلتون ينطلق من المركز الأول في جائزة المجر الكبرى
فورميلا 1: هاميلتون يُحطم رقما قياسيا في الإنطلاق من المركز الأول في مونزا
في حين احتل كيفن ماجنوسن المركز السابع ليقود هاس للتقدم على فورس إنديا إلى المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين فيما جاء فرناندو الونسو بطل العالم مرتين في المركز الثامن مع مكلارين في يوم احتفاله بعيد ميلاده 37
وحصد كارلوس ساينز نقطتين لصالح رينو بحصوله على المركز التاسع وضمن رومان جروجان النقطة الأخيرة في السباق لفريقه هاس بعدما احتل المركز العاشر.
وبعد 12 سباقا مازال هاميلتون محافظا على الصدارة ب 213 نقطة مقابل 189 لفيتل.
ولعبت استراتيجية الإطارات دورا مهما على الحلبة البطيئة والمليئة بالمنعطفات والتي يصعب فيها التجاوز مع وصول درجة حرارة أرض الحلبة إلى 50 درجة مئوية.