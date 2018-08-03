النصر السعودي يخطف نجم ليستر سيتي أحمد موسى

أعلن نادي النصر السعودي عن تعاقده مع المهاجم الدولي النيجيري أحمد موسى، قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك لمدّة أربعة أعوام.
ونشر النصر تغريدة على تويتر رحّب بها بالنجم النيجري الذي أمضى أربع سنوات أوصلته إلى الشهرة العالمية في تسيسكا موسكو الروسي، قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في العام 2016 مقابل 16.6 مليون جنيه استرليني.
وقال "العالمي" عبر حسابه على تويتر "أنهت إدارة نادي النصر إجراءات انتقال نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي أحمد موسى حيث تم التوقيع معه لمدة أربع سنوات".
وفشل موسى بقيادة منتخب نيجريا إلى الدور الثاني من كأس العالم الذي أقيم في روسيا هذا الصيف على الرغم من تسجيله هدف الفوز ضدّ إيسلندا وهدفين في مرمى الأرجنتين.
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