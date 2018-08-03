شارك نحو 20 ألف شخص يوم الخميس في مسيرة سنوية للمثليين في القدس، وسط إجراءات أمنية بعد تهديدات من بعض النشطاء اليهود المتطرفين بعرقلة الاحتفال.
شاهد: آلاف المثليين يحتفلون في القدس ويحتجون على قانون تأجير الأرحام الجديد
شاهد: آلاف المثليين يحتفلون في القدس ويحتجون على قانون تأجير الأرحام الجديد
وسار المتظاهرون ، وهم يلوحون بأعلام قوس قزح وبعض الأعلام الإسرائيلية في شوارع الجزء اليهودي من القدس وانطلقت المسيرة دون وقوع حوادث.
يذكر أنه في عام 2015 ، طعن يهودي متشدد فتاة عمرها 16 سنة حتى الموت وأصاب خمسة آخرين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى 30 سنة في السجن، وتم تكريم الفتاة بدقيقة صمت في مسيرة هذا العام.
ورغم أن المسيرة لم تسجل وقوع حوادث تذكر إلا أن بضع عشرات تظاهروا ضد المسيرة حاملين لافتات كتب عليها "إسرائيل هي الأرض المقدسة وليس الأرض المثلية".
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واشتبك العديد من المتظاهرين مع الشرطة ما أدى إلى أربعة اعتقالات.
واحتج المشاركون في العرض على التشريع الذي تم سنه الشهر الماضي والذي يحرم الزوجين المثليين من الرجال من حقوق متساوية للحصول على الدعم في تأجير الأرحام ما أثار موجة من الغضب في أوساط مجتمع المثليين.
وأمسك الأزواج من نفس الجنس أيدي بعضهم البعض فيما حمل البعض الآخر لافتات تقول "فخورون بكوننا متساويين".