شاهد: موجة حر شديدة وحرائق تعصف بإسبانيا والبرتغال

لا تزال إسبانيا والبرتغال تعانيان من موجة شديدة الحرارة اليوم السبت (4 أغسطس آب)، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية في شبه جزيرة أيبيريا حتى غدا الأحد (5 أغسطس آب).
وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية في البرتغال أن ترتفع درجات الحرارة في وسط البلاد إلى 47 درجة اليوم وهو أقل بدرجة واحدة عن الدرجات القياسية التي سجلت في أثينا في عام 1977.
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وفي البرتغال، قامت السلطات بإجلاء السكان عن قرية بجنوب البلاد بعد انتشار الحرائق بها حيث تدخل أكثر من 400 من رجال الإطفاء لاستدراك الموقف الشمتعل.
وعجت الشواطئ القريبة من لشبونة بآلاف الرواد هربا من حرارة الطقس في المدينة. وفي إسبانيا لجأ السكان المحليون والسياح في العاصمة مدريد إلى المتنزهات.
وأصدرت السلطات في إسبانيا تحذيرا من الموجة الحارة بعد أن تسببت في وفاة ثلاثة الاسبوع الماضي.