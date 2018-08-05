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بوليفيا

شاهد: تكريم كلاب تقفي آثار المخدرات في بوليفيا

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شاهد: تكريم كلاب تقفي آثار المخدرات في بوليفيا

شاهد: تكريم كلاب تقفي آثار المخدرات في بوليفيا
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قامت وحدة مكافحة المخدرات في بوليفيا بتكريم كلبتين لمجهوداتهما في اكتشاف أوكار لتجار المخدرات.

وتشتهر وحدة مكافحة المخدرات البوليفية بالاعتماد على كلاب يمكنها العمل على تقفي آثار المخدرات لمدة تمتد لثمان سنوات متصلة، وخاصة الكلاب التي يتم نشرها بالموانئ والمطارات البوليفية.

اسم المنتج • عمرو حسن