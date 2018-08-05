الرئيس الفنزويلي ينجو من محاولة اغتيال ويتهم كولومبيا بتدبيرها

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كولومبيا وبعض المعارضين الفنزويليين الذين يعيشون في ولاية فلوريدا الأمريكية بتدبير مؤامرة لاغتياله، حيث هز تفجير حفلاً عسكرياً كان مادورو يلقي كلمة خلاله يوم السبت وأعلنت الحكومة أنها كانت محاولة فاشلة لاغتياله، وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز إن طائرات بلا طيار محملة بمتفجرات انفجرت قرب الحفل العسكري في وسط كراكاس.

ولم يصب مادورو بأذى، وقال إن "كل شيء يشير" إلى مؤامرة يمينية تقول التحقيقات المبدئية إنها مرتبطة بكولومبيا وولاية فلوريدا الأمريكية حيث يعيش منفيون فنزويليون كثيرون، ودون أن يدلي بمزيد من التفاصيل، وأعلن اعتقال عدد من الجناة. وبحسب رودريجيز فإن سبعة من جنود الحرس الوطني أصيبوا.

جماعة مجهولة تتبنى العملية

وأعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "الحركة الوطنية لجنود يرتدون قمصاناً" مسؤوليتها عن الهجوم. وفي سلسلة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت الجماعة إنها خططت لإطلاق طائرتين بلا طيار ولكن قناصة أسقطوهما.

وقالت الجماعة "أثبتنا أنهم غير محصنين. لم ننجح اليوم ولكنها مسألة وقت فقط". وتقول هذه الجماعة إنها أنشئت عام 2014 لتجميع كل "جماعات المقاومة" الفنزويلية.

مادورو: لقد حاولوا اغتيالي وبوغوتا ترد

وصرح مادورو اليساري الذي حل محل الرئيس هوجو تشافيز بعد وفاته في 2013 في كلمة تلفزيونية "لقد كانت محاولة اغتيال ،لقد حاولوا اغتيالي". متهماً الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف وراء هذا الهجوم، وأن التحقيقات المبدئية تشير إلى بوغوتا، ولكنه لم يقدم دليلاً يدعم ذلك.

وجاء الرد الكولومبي على لسان مصدر حكومي في بوغوتا، وصف ادعاء مادورو بأنه "سخيف" وقال إن سانتوس كان يحتفل بتعميد حفيدته يوم السبت. وقال المصدر "إنه لا يفكر في أي شيء آخر وبالأخص إسقاط حكومات أجنبية".

وأضاف مادورو أن التحقيقات المبدئية كذلك أشارت إلى أن "العديد من المسؤولين فكرياً عن هذا الهجوم ومموليه يعيشون في الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا".ودعا مادورو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "محاربة تلك الجماعات الإرهابية".

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية "سمعنا بالتقارير الواردة من فنزويلا. نتابع الموقف باهتمام".

تفاصيل الحادثة

وكان مادورو يلقى كلمة عن الاقتصاد الفنزويلي عندما اختفى الصوت فجأة وانقطع الإرسال التلفزيوني.ونظر مادورو وآخرون موجودن على المنصة إلى أعلى وقد بدا عليهم الذهول.

وظهر في صور على وسائل التواصل الاجتماعي حراس شخصيون يحمون مادورو بألواح سوداء واقية من الرصاص. وأظهرت صورة أيضاً مسؤولاً عسكرياً مصاباً وهو يمسك برأسه الذي ينزف ويحمله زملاء له.

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وفاز مادورو بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في مايو أيار ولكن خصومه الرئيسيين نددوا بهذه الانتخابات وزعموا حدوث مخالفات ضخمة، وتشهد البلاد في عهده وتحديداً منذ خمس سنوات أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تضخم كبير وهجرة جماعية منذ هبوط أسعار النفط في 2014 وانهيار اقتصاد البلاد العضو في أوبك، كما يتهمه معارضوه بالاستبداد وبسحق المعارضة بلا رحمة.