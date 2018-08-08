قالت الأختان الإيطاليتان ناتاليا وإيرنا ستروتزي إنهما حفيدتان مباشرتان للمرأة ملهمة أشهر الأعمال الفنية على مستوى العالم وهي لوحة الموناليزا للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي.
أختان إيطاليتان تزعمان انحدارهما من سلالة الموناليزا
أختان إيطاليتان تزعمان انحدارهما من سلالة الموناليزا
وبعد انتشار شائعة عائلية مفادها صلة الأختان بالسيدة صاحبة وجه اللوحة، قرر أحد أقربائهما البحث بشجرة العائلة حتى تأكد من صلة القرابة المباشرة بينهما وبين موناليزا.
وتقول إيرينا: "كانت تلك اللحظة التي أدركنا فيها أننا بالفعل من سلالة واحدة من أكثر نساء العالم شهرة".
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ويعتقد بأن وجة لوحة الموناليزا تعود للسيدة الإيطالية النبيلة ليزا ديل جيوكوندو التي طلب زوجها فرانشيسكو تاجر الحرير من دافنشي أن يرسم صورة لها في أوائل القرن السادس عشر.
وتعتبر لوحة الموناليزا أشهر أعمال دافنشي الفنية، وصارت جزء لا يتجزأ من أهم المعروضات بمتحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس منذ أكثر من 200 عام.