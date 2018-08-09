مازالت فرق الانقاذ وأفراد الجيش في إندونيسيا تحاول إيجاد وإخراج الأشخاص العالقين تحت ركام الأبنية والأنقاض، بعد مجموعة هزات أرضية ضربت جزيرتي لومبوك وبالي في أندونيسيا.
شاهد: الدمار الهائل الذي خلفته زلازل لومبوك في إندونيسيا
شاهد: الدمار الهائل الذي خلفته زلازل لومبوك في إندونيسيا
بلغت شدّة أعنف هزة أرضية 6.9 على مقياس ريختر وحدثت يوم الأحد الماضي، يقع مركزها في المنطقة الشمالية من جزيرة لومبوك، وضربت الجزيرة هزة جديدة بلغت قوتها 6.2 (حسب وكالة الأرصاد الأندونيسية) على عمق 12 كيلومترا تحت سطح الأرض يقع مركزها شمال غرب الجزيرة ما أدى إلى انهيار بعض المباني ونشر حالة من الذعر بين السكان.
وأعلنت وكالة مواجهة الكوارث عن إحصاء 319 ضحية، بينما اضطر أكثر من 150 ألف شخص لمغادرة منازلهم بحثا عن مكان آمن، خائفين من هزات أرضية ارتدادية يمكن أن تحدث في أي وقت.
غير أن الآمال في العثور على مزيد من الناجين تتلاشى بينما تلوح في الأفق أزمة إنسانية بالنسبة للآلاف الذين شردهم الزلزال وباتوا في أمس الحاجة إلى الماء والطعام والدواء والمأوى.
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