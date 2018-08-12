إصابة 10 أشخاص في تبادل إطلاق النار في مانشستر

نُقل 10 أشخاص إلى المستشفى جراء إصابتهم في تبادل إطلاق نار في مدينة مانشستر البريطانية، ليل السبت الأحد، وتمّ استدعاء الشرطة إلى شارع كليرمونت في حي موس سايد، حيث عُثر على عدة أشخاص مصابين.
وحسب المصالح الطبية، فقد تراوحت الإصابات بين طفيفة وبالغة دون وجود حالات خطرة.
مصالح الأمن وصفت الهجوم بالخطير وأكدت أنّ المصابين الذين نقلوا من المستشفى يخضعون حاليا للعلاج جراء تعرضهم لإصابات. وأشارت كبيرة المحققين ديبى دولى إلى وجود عدد من الأشخاص في المستشفى، وهم يتلقون العلاج من إصابات مختلفة، مضيفة: "لحسن الحظ لا يبدو أن معظم المصابين يعانون من إصابات خطيرة في هذا الوقت".
وتسعى مصالح الأمن إلى تحديد موقع الحادثة بالضبط والجهة المسؤولة عن الهجوم.
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وكان عدد من الأشخاص بالقرب من شارع كليرمونت بحي موس سايد لحضور مهرجان كاريبي كان انتهى قبل عدة ساعات، بحسب ما أكدته الشرطة.
وتعمل مصالح الأمن على استجواب أكبر عدد ممكن من الناس ومراجعة الدوائر التلفزيونية المغلقة للحصول على كل الحقائق، وعلى هذا الأساس أرسلت الشرطة قوات إضافية إلى المنطقة، التي تبعد حوالي 3 كيلومترات ونصف جنوب وسط مدينة مانشستر.