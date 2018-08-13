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الجزائر

#خليه_يغني_وحدو حملة لمقاطعة الحفلات الغنائية في الجزائر والحكومة تتعنت

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#خليه_يغني_وحدو حملة لمقاطعة الحفلات الغنائية في الجزائر والحكومة تتعنت

#خليه_يغني_وحدو حملة لمقاطعة الحفلات الغنائية في الجزائر والحكومة تتعنت
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اقتضى الشعب الجزائري بجاره المغربي، يوم اتخذ مجموعة من الناشطين البارزين قرار مقاطعة الحفلات الغنائية ودعوا إلى تحسين ظروف معيشتهم بدلاً من إقامة المهرجانات التي يرون فيها إهداراً صاخبا للمال العام. تحت شعار "خليه يغني وحده" التف الآلاف من شباب المغرب العربي ابتداء من المملكة المغربية وصولا إلى الجزائر.

السلطات الجزائرية لم يرق لها الأمر وبدأت الاثنين في التحقيق مع نشطاء بارزين قالت إنهم قادوا احتجاجات عارمة في ولايات الجنوب. طريقة الاحتجاج كانت فريدة من نوعها هذه المرة، فبدلا من هتاف المحتجبن الذي نادرا ما يصل صداه إلى الحكومات، قرر المتظاهرون استخدام الصلوات الجماعية، في سابقة بتاريخ البلاد.

الحكومة تتهم النشطاء ب "التعطيل الثقافي"

وأعلن وزير الثقافة الجزائري، عزالدين ميهوبي، في تصريحات الأحد، “الاستمرار في إحياء الحفلات الغنائية والبرامج الفنية الصيفية عبر الولايات وحتى بالمناطق النائية”.

واتهم جهات تنشط على منصات التواصل الاجتماعي، بالتحريض على إلغاء حفلات غنائية كان مقررًا إحياؤها بعدة مدن جزائرية.

التيار العلماني في الجزائر يخشى عودة الماضي المتشدد

وحذر أصحاب التيار العلماني من خطورة منع تنظيم حفلات غنائية وإمكانية عودة المتشددين، فيما رأى آخرون بأن إلغاء حفل فني في منطقة يُعاني سكانها الفقر والحرمان، دليل عن وعي كبير لمواطنين يناضلون من أجل حياة كريمة.

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