الحكومة النرويجية تعالج المدمنين على الهيروين بالهيروين المجاني

قالت الحكومة النرويجية إنها بصدد إجراء تجربة فريدة من نوعها فيما يتعلق بالتعامل مع مدمني المخدرات، حيث أعلنت الجمعة أنها بصدد توفير مخدر الهيروين مجانا للمدنيين الأكثر "تهميشا" لتحسين ظروفهم الحياتية.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم جرعات مجانية " عن طريق "روشتة طبية" إلى المدمنين في النرويج، البلد احيث نسبة الوفيات، الناجمة عن تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، هي الأعلى من بين الدول الأوروبية.
وسيبدأ تقديم حقن الهروين مجاناً، ضمن تلك الخطة، بداية العام 2020، وفق ما أعلنت وزارة الصحة النرويجية.
وكتبت الوزارة على حسابها على الفيسيوك: "نأمل أن يساعد هذا الحل في تحسين ظروف بعض المدمنين الذين لا تساعدهم البرامج العلاجية الحالية بشكل كاف".
وتقدر الجريدة النرويجية "أفتنبوستن" عدد المستفيدين من هذه المبادرة بنحو 400 مدمن. في حين ستتولى الإدارة النرويجية للصحة مهمة تقديم ورقة عمل متكاملة لهذا المشروع، تفصل خلالها عدد المستفيدين وسبل توفير الخدمة والتكلفة النهائية لها.
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وكانت مشاريع شبيهة للعلاج عن طريق الهروين في سويسرا وهولندا والدانمارك لاقت ردود فعل معارضة. ويرى المؤيدون أنها ستساعد في خفض معدلات الوفيات بين المدمنين ، بالإضافة إلى خفض نسب الجريمة وتبعاتها.
وتسعى النرويج من خلال هذه المبادرة إلى الحد من إحدى الظواهر التي تؤرق المجتمع، وهي ارتفاع نسبة الوفيات بين متعاطي المخدرات.
وتعد النرويج بين الدول الأوروبية الأعلى نسبة في هذا الصدد، حيث سجلت 81 حالة وفاة لكل مليون حالة عام 2015، خلف إستونيا (132 حالة) والسويد (88 حالة)، وفقا للمرصد الأوروبي للمخدرات والمدمنين.