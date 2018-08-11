شاهد: مطاردة حامية بين البحرية المكسيكية ومهربي مخدرات

صادرت البحرية المكسيكية يوم الخميس مركباً يحمل طنين من المخدرات بجنوب ميناء أكابولكو في ولاية غويريرو.
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وكانت طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية المكسيكية في مهمة روتينية حينما التقطت راداراتها القارب فتوجهت ثلاثة قوارب شرطية وثلاث طائرات هليكوبتر لمطاردته حتى تمكنوا من إجباره على النزوح إلى الشاطئ.
وقامت القوة البحرية بمصادرة القارب والقبض على شخص ممن كانوا على متنه.
وتم العثور على 75 حزمة تحتوي ما يقرب من طنين من الكوكايين بالقارب.
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