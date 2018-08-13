شاهد: لافتة متجر عملاقة تسقط فوق رؤوس المارة في الصين وتقتل ثلاثة أشخاص

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون إثر سقوط لافتة متجر عملاقة فوق رؤوس المارة في وسط مدينة شنغهاي في الصين.
وأظهرت كاميرات الأمن لقطات للافتة العملاقة وهي تسقط بشكل مفاجئ فوق تسعة أشخاص كانوا يمرون بالقرب منها بالصدفة. في غضون ثوان معدودة قضوا ثلاثة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة.
وقال أحد شهود العيان: "حين سقطت اللافتة كان عناصر الشرطة غير موجودين في المكان ولذلك قامت مجموعة من المارة بإزالة حطام اللافتة وأخرجوا الناس الذين سحقوا تحتها. وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان".
أكثر من 16 شخصا تعاونوا لرفع حطام اللافتة الثقيلة وأخرجوا جثث الأشخاص الذين سحقوا تحتها.
وقال شاهد عيان آخر: "كان هناك طفل عمره خمس سنوات من بين القتلى. كانت هناك أيضا امرأة تبلغ من العمر نحو 30 عاما ورجل آخر في الأربعينات. وكان الجرحى الستة جميعهم من الشباب."
وفتح قسم مراقبة السلامة المحلية الصينية تحقيقا في القضية.
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