شاهد: انتشال قذائف تعود للحرب العالمية الثانية شمال بولندا

عُثر على ثلاث قذائف جوية غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية كانت عالقة في الرمال على عمق مترين قبالة ساحل بحر البلطيق في مدينة كولوبرزيج شمال غرب بولندا.
وكانت كولوبرزيج حصناً للقوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، وشهدت المدينة معارك عنيفة في المراحل الأخيرة من الحرب بين الجيش الألماني وقوات التحالف.
وقال مهندسون عسكريون عن القذائف التي عثر عليها أمس الأحد: إنها بحالة جيدة، من حيث حشواتها المتفجرة ومن حيث صواعق التفجير، وسيم نقلها إلى إحدى الوحدات العسكرية لتفجيرها، كما تم العثور أيضاً على جهازي لم يتم بعد تحديد ماهيتهما.
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وكانت السلطات البولونية أخلت المنطقة من السكّان في دائرة قطرها 2 كيلومتر ومركزها المنتجع السياحي الذي تم العثور على القذائف عند شواطئه.