مبعوثة الأمم المتحدة: قصف الأطفال في اليمن "تراجيديا" لا يمكن تبريرها أبداً

قالت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية ومبعوثة الأمم المتحدة إلى اليمن خلال جولة قامت بها إلى المستشفى حيث يتم علاج الأطفال اليمنيين الذين تعرّضوا لغارة في وقت سابق من الأسبوع الفائت، إن ما حصل يعتبر "تراجيديا" ولا يمكن أبداً أبداً أبداً إيجاد مبرر لهذا العمل.
وبدت غراندي في حالة قوية من التأثر بينما كانت تجول قرب أسرّة الأطفال المصابين في المستشفى ولم تستطع حبس دموعها.
وأشارت منسقة الشؤون الإنسانية كذلك إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالب الأطراف المعنية بفتح تحقيق في حادثة قصف حافلة الأطفال بأسرع وقت ممكن.
وبعد خروجها من المستشفى قالت غراندي "ما نراه اليوم هم ضحايا الغارة الجوية، هذا هو الثمن الإنساني المرعب بسبب الغارة وبسبب الحرب. العالم بأسره يدين هذا العمل. الأمين العام للأمم المتحدة طالب بفتح تحقيق فوري وشفاف ومستقل في هذه الحادثة...نعبّر عن تضامننا مع محافظ منطقة صعدة ومع الضحايا وعائلاتهم".
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