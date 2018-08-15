شاهد: ذهب لشراء سيارة فحطم معرض السيارات في الصين

ذهب أحد المواطنيين الصينيين السبت الحادي عشر من أغسطس-آب لشراء سيارة دفع رباعية من وكالة شهيرة في مدينة غوانغتشو الجنوبية. واستأذن القائمين على المتجر بتجربة السيارة لكي يقرر لاحقا إذا ما كان سوف يقوم بشرائها أم لا.
حذره العاملون في الوكالة من أن السيارة تعمل بطريقة أوتوماتيكية وليست يدوية فأجاب الرجل بثقة أنه معتاد على قيادة السيارات الأوتوماتيكية. وأخرج الرجل السيارة بنجاح من المعرض غير أنه في لحظة ما اختلط عليه الأمر بين دواسة الفرامل ودواسة الوقود فبدلا من إيقاف السيارة وجد نفسه داخل المعرض محطما أبوابه الزجاجية.