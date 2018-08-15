شاهد: لقطات مروحية الإنقاذ بعد انهيار جسر السيارات في جنوة الإيطالية

سجلت كاميرات طائرة مروحية للإنقاذ اللحظات الأولى فور انهيار جسر السيارات العملاق الواقع في مدينة جنوة شمال إيطاليا.
ولقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم عندما انهار الجسر على الطريق السريع بسبب الأمطار الغزيرة صباح الثلاثاء 14 أغسطس-آب، وفقا لتصريحات نائب وزير النقل، الذي أضاف أن عدد القتلى مرجح للارتفاع.
ودٌمر جزء كبير من الجسر فوق نهر وقضبان للسكك الحديدية ومبان. والطريق السريع المقام عليه الجسر هو الشريان الرئيسي للريفيرا الإيطالية ولساحل جنوب فرنسا. وتوقفت حركة القطارات في مختلف أنحاء مدينة جنوة.
وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة. وعرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.
وأجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة عام 2016. وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره مضيفة أن الجسر كان يخضع للمراقبة باستمرار.
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