إيطاليا، فرنسا، اسبانيا ودول أخرى ستتأثر من انهيار جسر جنوة

لانهيار جسر "موراندي" بجنوة الإيطالية ارتدادات اقتصادية بدأت تتضح شيئا فشيئا. حيث خسرت المجموعة الإيطالية "أتلانتيا"، التي تدير الطريق السريع التي تربط الجسر المنكوب بالمدينة، أكثر من 25 في المائة من أسهمها في بورصة ميلانو هذا الخميس، إضافة إلى تراجع عدد السياح الذين يقصدون إيطاليا، والذين يصلونها عبر الجسر. فالفنادق مضطرة الآن لدفع تعويضات إلى السواح الذين قرروا إلغاء عطلهم.

الحكومة الإيطالية أكدت أنها تعتزم إلغاء الامتياز الذي تتمتع به مؤسسة "أوسترادا بير إيطاليا"، وهي إحدى فروع شركة "أتلانتيا"، التي تدير الطريق السريع. وفي هذا الشأن قال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي: "لقد سمحنا للمحققين الجنائيين بالقيام بواجبهم، لكننا لا نستطيع انتظار العدالة الجنائية".

وأضاف كونتي: "لدينا التزام بضمان الحركة بكلّ أمان لجميع المواطنين، لذلك سنمضي قدما وسنقوم بإلغاء الامتياز لأنه لا يوجد شك في غياب مسؤولية الشركة والتزامها بصيانة وبضمان الحفاظ على هذا الجسر وسلامة المسافرين الذين يستقلونه".