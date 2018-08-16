مادونا بالزي الأمازيغي المغربي احتفالا بعيد ميلادها الستين في مراكش

يبدو أن مغنية البوب مادونا والتي تحتفل بعيد ميلادها الخميس 16 أغسطس / آب، تحاول مقاومة علامات الكبر، وإن لم يكن بملامح وجهها ـ التي وجدت بعض التجاعيد طريقا له ـ فمن خلال رقصها المستمر في مختلف حفلاتها.

وأكثر ما تناقلته مواقع وصحف هو مكان عيد ميلادها، حيث ألمحت صحيفة ميرور عبر خبر نشر في موقعها بأنها ستحتفل في منزلها بالبرتغال مع أسرتها، وهو ما أكده موقع belfasttelegraph، مضيفا أنها انتقلت إلى تلك المدينة هذا العام بناء على طلب ابنها بالتبني ديفيد والذي يرغب باحتراف كرة القدم بدخوله احدى الأكاديميات المتخصصة فيها، وهو ما ذكرته صحيفة الإندبيندنت، أيضا.