ذاب الثلج وظهر حطام الطائرة
شاهد: ذوبان الجليد يكشف عن حطام طائرة سقطت في سويسرا قبل 72 سنة
شاهد: ذوبان الجليد يكشف عن حطام طائرة سقطت في سويسرا قبل 72 سنة
تم العثور أخيرا على طائرة داكوتا الأمريكية التي سقطت في سويسرا أثناء الحرب العالمية الثانية بسبب عاصفة ثلجية قبل 72 سنة. وقد وساعد في العثور على بقايا الطائرة موجة الحر التي سجلت ارتفاعا هذه الأيام، أذابت معها الجليد الذي كان يغطيها.
الطائرة وهي من نوع سي-53 "سكاي تروبر" للنقل العسكري، تحطمت في 10 نوفمبر تشرين الثاني 1946 عند هبوطها على جليد "غولي" في منطقة جبال الآلب السويسرية (2500 متر فوق سطح البحر) وذلك من ارتفاع قدر بنحو 10,990 قدم. وقد تم آنذاك إنقاذ جميع ركابها الثمانية وطاقمها المكون من أربعة طيارين، بعد ستة أيام من الحادث.
عملية الإنقاذ تلك كانت تُعد الأوسع من نوعها في ذلك الوقت. وبما أن نتائج المهمة كانت ناجحة، فقد كان يُنظر إلى الحادث بمثابة تاريخ ميلاد الحرس الجوي للانقاذ في سويسرا.
وتظهر اللقطات المصورة كيف بدا موقع الحطام الذي تناثرت فيه شظايا الطائرة على محيط ثلاثة كيلومترات، أسفل موقع الحادث الأصلي.
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