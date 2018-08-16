بعد تبادل لإطلاق النار.. الأمن السعودي يعتقل رجلا تبنى فكر داعش

ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في بيان في وقت مبكر من صباح يوم الخميس أن قوات الأمن حيدت رجلا كان "يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف" في مدينة البكيرية في وسط المملكة وأصابته في تبادل لإطلاق النار.
وقال المتحدث إن السلطات تمكنت من تحديد موقع المهاجم الذي يتبنى "فكر داعش الإرهابي" وضيقت الخناق عليه. وأضاف أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد إصابته.
وجاء في بيان نشرته وزارة الداخلية:"تمكنت الجهات الأمنية من خلال تحرياتها المكثفة من تحديد ورصد مكان تواجده بالقرب من حي السوق بمحافظة البكيرية وبمحاصرته وتوجيه النداء له لتسليم نفسه ترجل من سيارته وهو يلف على جسده ما يشبه الحزام الناسف مطلقاً النار بكثافة على رجال الأمن ما اقتضى الرد عليه بالمثل وإصابته وتحييد خطره بشكل كامل ونقله إثر ذلك للمستشفى فيما لم يصب أحد من المارة أو رجال الأمن، ولله الحمد بسوء".
ونشر حساب على تويتر اسمه "سعودي وكفى" فيديو للشاب وهو يبايع ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، والبغدادي، مكفرا كل من يوالي دولا عربية وإسلامية.
ونشر مغردون على تويتر مقطع فيديو تظهر فيه أصوات الاشتباكات في منطقة البكيرية.
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