مواطن أمريكي يقاضي غوغل "المتعقِّب"

قام مواطن أمريكي من ولاية كاليفورنيا برفع دعوى ضد غوغل تتعلق بانتهاك الشركة لخصوصية المستخدمين عبر الاستمرار بتتبع مواقعهم حتى عند تعطيل خيار تحديد الموقع الجغرافي.
وقال الأمريكي الذي تقدم بالدعوى في إحدى المحاكم الفيدرالية إنه يريد أن يمثل بخطوته جميع مستخدمي"iphone " و "android " الذين تعرضوا لانتهاك الخصوصية رغم إلغاء تنشيط تاريخ التحركات على هواتفهم المحمولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من محاولة غوغل توضيح كيفية عمل خاصية تحديد الموقع الجغرافي على الهواتف الذكية على خلفية تحقيق لوكالة " أسوشيتد برس" كشفت فيه أن غوغل قادر على تتبع تحركات مستخدميه رغم تعديل إعدادات الخصوصية.
وقام باحثون متخصصون بالحواسيب من جامعة برنيستون بتأكيد هذه النتائج بناءً على طلب الوكالة.
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وبحسب وكالة رويترز التي تمكنت من الإطلاع على فحوى الدعوى المقدمة: " غوغل يدعي عدم قدرته على تحديد مواقع مستخدميه إذا عطلوا هذا الخيار لكن هذا غير صحيح بكل بساطة".
ومنذ إثارة هذه القضية، لجأ غوغل إلى تعديل العديد من الخاصيات وإرسال إشعارات معينة، مثل تنبيه المستخدمين على أن خياراً معيناً لا يعطل بالضرورة خاصية تحديد الموقع الجغرافي مثل " Google Location Services" أو "Find My Devices"