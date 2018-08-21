انفجارات في يوم عيد الأضحى
أفغانستان: إطلاق صواريخ على العاصمة كابول أثناء خطاب للرئيس غاني بمناسبة عيد الأضحى
أفغانستان: إطلاق صواريخ على العاصمة كابول أثناء خطاب للرئيس غاني بمناسبة عيد الأضحى
أفاد مسؤول أمني ووكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول الثلاثاء.
وقال مسؤول أمني إن الانفجارات وقعت بسبب صواريخ جرى إطلاقها من خارج المدينة وبينما كان الرئيس أشرف غاني يلقي خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد الأضحى.
وقد صرح الناطق باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي لوكالة الصحافة الإسبانية بإن الانفجارات وقعت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش) دون أن تخلف ضحايا.
وكان مسؤولون في حركة طالبان قد رفضوا أمس الاثنين عرضا حكوميا لوقف إطلاق النار وتوعدوا بمواصلة هجماتهم على الحكومة الأفغانية وحلفائها الأجانب.