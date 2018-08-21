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إدانة مدير حملة ترامب الانتخابية بثماني تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي

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إدانة مدير حملة ترامب الانتخابية بثماني تهم بالاحتيال الضريبي والمصرفي

مانافورت
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Reuters
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أُدين بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتخابية اليوم الثلاثاء في ثماني تهم من بين 18 كان يحاكم عنها في قضية احتيال مصرفي وضريبي.

وأعلن القاضي بطلان الإجراءات القانونية بخصوص التهم العشر الأخرى.

وكانت هيئة المحلفين قد أشارت في وقت سابق إلى عدم قدرتها على التوصل إلى إجماع بشأن كل التهم.

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