زوال خمس مهن سيفقد مليوني فرنسي وظائفهم بعد سنوات

خمس وظائف على وشك الانقراض، بحسب دراسة أجراها معهد Sapiens الفرنسي، فبسبب الثورة الرقمية التي اقتحمت مختلف جوانب حياتنا، قد تختفي مهنة المحاسب، أمين الصندوق وموظف البنك والتأمين والسكرتيرة وعمال المخازن.
وتوصلت الدراسة التي نشرتها صحيفة " Le Parisien" بأن حوالي 2.1 مليون شخص قد يفقدوا وظائفهم السنوات المقبلة، في فرنسا.
وبالاعتماد على بيانات من قسم الدراسات الإحصائية في وزارة العمل، تمكن المعهد من دراسة تطور مراحل الوظائف بين عامي 1986 و2016، وعلى سبيل المثال، فقد انخفض عدد الموظفين بالخدمة الذاتية بنسبة 6% خلال 30 سنة.
وقد عزل الباحثون الوظائف التي شهدت أكثر نسبة انخفاض، ليتوقعوا بناء على هذه المعطيات سنوات اختفائها.
وعلى سبيل المثال، سيخسر المحاسبون مهنهم بين عامي 2041 و2056، وستتراجع أعداد المحاسبين بنسبة 10% خلال 30 سنة، مخاطر الاختفاء تأتي بسبب ابتكار التحويلات الذاتية والفواتير الالكترونية التي دخلت على هذه الوظيفة.
الأمر ذاته ينطبق على بقية المهن الخمس، كموظفي البنوك والتأمينات وأمناء المكاتب، وآخر تاريخ متوقع لزوال هذه المهن هو عام 2072 بينما من المتوقع أن تبدأ عام 2038، ويمكن القول بأن أعداد نسب موظفي البنوك انخفضت 40% خلال 30 سنة مضت.
الغريب بالدراسة أنها استنتجت تراجع التجارة اليدوية، أو بالأصح ستكون أول مهنة تختفي، مع أنها مهنة يدوية، وبحسب الدراسة فإن هذه المهنة كانت من أوائل المهن التي بدأت بالانقراض، منذ القرن الماضي.
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