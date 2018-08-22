بشرى لمرضى السرطان: دراسة تكشف عن تركيبة عقار جديدة تقلص حجم الأورام وتوقف نمو الخلايا السرطانية

أظهرت تجارب سريرية أولية قدرة تركيبة مكونة من مجموعة عقاقير وأدوية مكافحة مرض السرطان على تقليص الأورام ووقف نموها لأشهر، ما قد يمنح المرضى مدة إضافية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إن الباحثين البريطانيين الذين قاموا بهذه الدراسة قد أشادوا بالنتائج الواعدة التي حققتها تركيبة العقاقير المستخدمة في العلاج الكيميائي للسرطان "vistusertib وpaclitaxel" التي تقاومها الخلايا الخبيثة خاصة في المراحل المتقدمة من المرض.

وعلى الرغم من أن الاختبارات لا تزال في مراحلها المبكرة وتم إجراؤها بهدف اختبار السلامة بدلاً من إطالة عمر المريض، فقد أظهرت التجارب السريرية انكماشا في الأورام بنسبة الثلث على الأقل لدى أكثر من نصف المرضى المصابين بسرطان المبيض و35 في المائة ممن يعانون من سرطان الرئة.

كما لاحظ فريق الدراسة الذي يقوده معهد أبحاث السرطان في لندن ومؤسسة رويال مارسدن التابعة لمؤسسة الصحة الوطنية أن "كوكتيل العقاقير" يوقف نمو الأورام بمعدل 5.8 أشهر.

واختبر فريق البحث التركيبة الجديدة لدى 25 امرأة مصابة بسرطان المبيض المصلي و40 مريضا مصابا بسرطان الرئة الخبيث.

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جميع المرضى الذين خضعوا لهذه التجربة السريرية التي نشرت في دورية Annals of Oncology يعانون من أمراض سرطانية متقدمة ولم يستجيبوا للعلاج التقليدي.

وقال البروفيسور أوداي بانيرجي، نائب مدير وحدة تطوير الأدوية في معهد أبحاث السرطان والرويال مارسدن: "لقد جمعنا بين العلاج الكيميائي ودواء موجه يوقف طريقة استجابة الخلايا السرطانية للعلاج من أجل البقاء على قيد الحياة. وما رأيناه كان مثيرا للغاية. أكثر من نصف النساء المصابات بسرطان المبيض وأكثر من ثلثي مرضى سرطان الرئة رأوا أورامهم تتقلص. هؤلاء المرضى كانوا قد استنفدوا جميع الخيارات الأخرى".

وطور الباحثون تركيبة الدواء بعد أن لاحظوا أن خلايا سرطان المبيض لا تستجيب للعلاج الكيميائي ولديها مستويات عالية من جزيء يسمى P-S6K ما قد يساعدها على النمو بسرعة.

هذا ويستهدف عقار Vistusertib اثنين من البروتينات التي تنشط P-S6K. ويعتقد العلماء أن الجمع بين الدواء والعلاج الكيميائي عن طريق Paclitaxel يوقف قدرة الخلايا السرطانية على استخدام الجزيء في النمو.

وقال البروفيسور بول وركمان، الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان "من الرائع أن الدراسة قد منحت العديد من النساء والرجال المشاركين في التجربة السريرية عدة أشهر إضافية ليقضوها مع أحبائهم، خاصة وأنهم خضعوا لجميع خيارات العلاج. أنتظر بفارغ الصبر نتائج التجارب الكبيرة لهذه التركيبة الدوائية".

وتم اختيار حوالي 140 امرأة مصابة بانتكاسة في سرطان المبيض للمرحلة الثانية من هذه التجارب السريرية، ويُنتظر أن يتم الكشف العام المقبل عن نتائج فعالية التركيبة مقارنة بالعلاج الكيميائي لوحده.