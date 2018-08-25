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إيران

مقتل 10 أشخاص في انفجار سخان ماء في إيران

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مقتل 10 أشخاص في انفجار سخان ماء في إيران

مقتل 10 أشخاص في انفجار سخان ماء في إيران
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قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء على تويتر يوم السبت إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب خمسة جراء انفجار غلاية في منطقة سكنية بمدينة مشهد في شمال شرق إيران.

وأضافت الوكالة أن الانفجار دمر ثلاثة من المباني السكنية تماما كما لحقت أضرار بخمسة عشر منزلا في المنطقة.

وأوضحت صورة نشرتها الوكالة الإيرانية على تويتر عمال الإنقاذ وهم ينقبون وسط أنقاض مبنى.