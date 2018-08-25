قالت السلطات في مدينة هاربين بأقصى شمال شرق الصين إن حريقا اندلع في وقت مبكر من صباح السبت في أحد فنادق ينابيع المياه الساخنة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 19.
حريق بأحد فنادق ينابيع المياه الساخنة في الصين يودي بحياة 18 شخصا
حريق بأحد فنادق ينابيع المياه الساخنة في الصين يودي بحياة 18 شخصا
وقالت الإدارة الإعلامية بالحزب الشيوعي الحاكم على حسابه على موقع ويبو الإلكتروني إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق.
وقالت قناة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية الرسمية إن الحريق بدأ في المبنى المؤلف من أربعة طوابق الساعة 4:36 صباحا بالتوقيت المحلي (20:36 بتوقيت غرينتش الجمعة) وحرق منطقة مساحتها حوالي نحو 400 متر مربع قبل إخماد النيران بعد نحو ثلاث ساعات.
وأوضحت تغطية بثتها القناة التلفزيونية عمال الانقاذ داخل المبنى المحترق.
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