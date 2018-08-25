شاهد: مسلح يقتحم غرفة انتظار في مستشفى والممرضة تتصدى له

تسبب رجل بحالة من الذعر والفوضى داخل قاعة الانتظار في مستشفى ليستر الملكي في بريطانيا بعد أن قام بطعن أحد المارة عدة مرات بسكين صيد حاد.
والتقطت كاميرات المراقبة في عيادة تمريض مستشفى ليستر رويال مقطع فيديو يظهر فيه يوسف أكا (22 عاما) وصفته وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني من اضطراب عقلي، وهو يقوم بالاعتداء على أحد المارة الموجودين في الشارع قبل دخوله غرفة الانتظار وإرهاب الزوار والمرضى.
وقام يوسف أكا بتوجيه لكمة قوية لأحد رجال الأمن الذي حاول السيطرة على الوضع، ثم بدأ برمي أغراض وشاشات مكتب بهو الاستقبال على الموجودين الذين فروا مذعورين، وتلقى أحد المرضى على كرسي متحرك ضربة بشاشة رميت عليه ونجا منها بأعجوبة.
الممرضات قمن بتأمين دخول المرضى والزوار إلى قاعة أخرى وأظهرن شجاعة بالوقوف في وجه المسلح وكسب بعض الوقت قبل أن تهربن هن أيضا.
واعتقلت الشرطة المهاجم المسلح واعترف بحيازة السلاح الأبيض، وقضت محكمة ليستر كراون بحبسه مدة خمس سنوات، وبالرغم من اضطراب أكا العقلي لكن القاضي أشار إلى أن وضعه الذهني أثناء الهجوم العنيف كان نتيجة مباشرة لتعاطيه حشيشة الماريجوانا، وأنه كان يبحث عن طريقة للفت الانتباه.
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