أعلن اتحاد كرة القدم المصري انه سيجتمع اليوم الاثنين لبحث الأزمة الخاصة بنجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
بعد تجدد شكواه.. اتحاد الكرة المصري يجتمع لبحث أزمة محمد صلاح
بعد تجدد شكواه.. اتحاد الكرة المصري يجتمع لبحث أزمة محمد صلاح
وكان كل من صلاح ووكيله رامي عباس قد جددا شكواهم من الاتحاد عبر منشورين على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي قالا فيهما إن مسؤولي الاتحاد يتجاهلون طلبات صلاح بإعطاء ضمانات للحفاظ على حقوق ملكية استخدام صورته في بعض الحملات الترويجية للمنتخب.
وقال الاتحاد في بيان إن اجتماعه سيتطرق لخطاب وكيل صلاح المُرسل للاتحاد بتاريخ 23 أغسطس-آب.
وكان عباس وصلاح اتهما الاتحاد بالتأخير المتعمد في الرد على خطاباتهما وهو ما نفاه بيان الاتحاد معللا بأن إجازة عيد الأضحى كانت السبب الرئيسي وراء عدم الرد السريع على طلبات صلاح.
وكانت أزمة قد نشبت بين صلاح ووكيله من جهة والاتحاد المصري من جهة أخرى قبيل كأس العالم في روسيا على خلفية استخدام الاتحاد لصورة صلاح في الترويج لحملات إعلانية لم يتعاقد عليها اللاعب بشكل شخصي.
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