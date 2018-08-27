تعرض رجل يبلغ من العمر 29 عاما إلى إصابة خطيرة عندما سحقته كرة عملاقة على سور خشبي في سباق يعرف باسم بولينسييرو أو "الركض مع الطابات" يقام في منطقة ماتايلبينو في العاصمة الإسبانية مدريد.
كرة هائلة تسحق شخصا خلال احتفال الركض مع الطابات في مدريد
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كرة هائلة تسحق شخصا خلال احتفال الركض مع الطابات في مدريد
وبالرغم من أن الكرة مصنوعة من مادة البوليسترين الشهيرة بخفتها، فإن وزنها يبلغ حوالي 250 كيلوغراما وهي كافية لسحق انسان أو التسبب في إصابته بكسور عديدة.
وتستعمل الكرة كبديل للثيران في سباق الجري التقليدي الذي يقام في العديد من أنحاء إسبانيا بسبب الخطر الذي يتعرض له كل من الناس والثيران. ويبدو أن منظمين الفعالية سيقومون بمراجعة إجراءات السلامة المتعلقة بالسباق بعد أن تركت الكرة جرحا بالغا في رأس الضحية.
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