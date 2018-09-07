أعلن نادي دورادوس دي سينالوا الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري المكسيكي تعاقده مع لاعب كرة القدم السابق الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا لتولي العارضة الفنية للنادي بعد إقالة فرانسيسكو راميريز.
ماراونا يتولى تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي
ماراونا يتولى تدريب نادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي
وقال النادي الذي يحتل ذيل الترتيب في الدوري المسكيسكي في بيان رسمي "يسعد دورادوس دي سينالوا الاعلان بأن دييغو أرماندو مارادونا هو المدرب الجديد للنادي". وتابع النادي في بيانه "يعتبر الكثير ديغو مارادونا أفضل لاعب في التاريخ، فمسيرته كلاعب كانت جد ناجة".
ورحب النادي بمارادونا، عبر تغريدة نشرها الليلة الماضية على حسابه بشبكة تويتر، بعد ساعات من إقالة المدرب فرانسيسكو راميريز.
مارادونا البالغ من العمر 57 عاما كان يترأس نادي دينامو بريست البيلاروسي وتولى منصب المدير الرياضي كذلك، غير أن النادي المسكسيكي نجح في إقناعه بالتعاقد معه.
يذكر أن ماردونا قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم نسخة 1986 بالمكسيك، والتي زارها عدة مرات.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
الولايات المتحدة على يقين من لجوء دمشق إلى استخدام الكيماوي في إدلب
شاهد: مقبرة جديدة لأطفال الحافلة التي قصفت في صعدة. وأب يصف كيف وجد جثة ابنه "أشلاء"
أطفال يعودون إلى المدارس في سوريا وآخرون لاجئون يحرمون المساعدات